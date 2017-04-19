GALATASARAY'DA DERBİ İÇİN SIKIYÖNETİM

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Florya'ya da olağanüstü durum ilan etti.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Florya'ya da olağanüstü durum ilan etti. Tesislere ziyaretçi yasağı getirilirken, artık futbolcular hep birlikte yemek yiyip zaman geçirecek. Teknik direktör Igor Tudor ise, kaptanlara ek görev verdi.

Galatasaray, yaklaşan kritik Fenerbahçe derbisi öncesi adeta dış dünya ile ilişkisini kesti. Başkan Dursun Özbek, Florya'ya kamp kurarken, teknik direktör Igor Tudor da ağırlığını iyice hissettirmeye başladı.

Florya'ya zorlu karşılaşma öncesinde birtakım kurallar ve yasaklar getirildi.

Son günlerde Florya ziyaretlerini arttıran Başkan Özbek, yine takımla biraraya geldi. Tesislerdeki barbekü partisine katılan Özbek, futbolculara moral vermeye çalıştı.

Burada alınan karar gereğince derbiye kadar futbolcular, birlikte zaman geçirecek. Adeta erkenden kampa giren sarı-kırmızılılar da Florya, dış dünyaya kapatıldı.

Bundan sonra tesise dışarıdan ziyaretçi alınmayacak. Igor Tudor ise futbolcularını derbi havasına sokmaya çalışırken, kaptanlara da bu konuda özel görev verdi.