Kalpar, ilk sınavına çıkıyor
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KALPAR, İLK SINAVINA ÇIKIYOR

Kalpar, ilk sınavına çıkıyor

Büyükşehir Gaziantepspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında  Balıkesirspor'u konuk edecek.

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Büyükşehir Gaziantepspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında  Balıkesirspor'u konuk edecek.

Kalyon Arena'da saat 17.30'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Yılmaz yönetecek.

Lige büyük umutlarla başlamasına rağmen istediği sonuçların uzağında kalan ve 24 puanı bulunan Gaziantep ekibi, 34 puanlı Balıkesirspor'u yarın yenerek alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Oğuz Çetin'in yerine Hüseyin Kalpar'ı göreve getiren mavi-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Kalpar, yaptığı açıklamada, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben Gaziantepli birisiyim. Dolayısıyla burası benim evim. Kendi evimdeki maçı kazanıp, taraftarı sevindirmek, takımın öz güvenini yerine getirmek istiyorum. Bunun için taraftar desteğine ihtiyacımız var. Yarın herkes sahaya gelsin ve 90 dakika boyunca takımımıza destek versin."

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