SIĞINMACILARIN UMUDU ÜNLÜ SPORCULAR

Suriye'de 7. yılına giren iç savaşta ülkelerini terk edip Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelere umut yolculuğu yapan sığınmacılar için pek çok ünlü sporcu farklı yollarla destekte bulundu. Kampları ziyaret ederek, medya ve kişisel paylaşım sitelerinden sığınmacılara yardım eden sporcular arasında Ronaldo, Totti, Lovren, Dybala, Mesut, Gasol ve Kaljo gibi ünlü oyuncular bulunuyor.

Dünyanın önde gelen futbolcu ve basketbolcuları savaştan kaçıp hayatta kalma mücadelesi veren sığınmacıların kamplarını ziyaret ederek, medya ve kişisel paylaşım sitelerinden mesajlar yayımlayarak yardım elini uzatıyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük insanlık dramlarından biri olarak kabul edilen Suriye'deki iç savaş sebebiyle yardıma muhtaç sığınmacılara destek veren sporcular arasında Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Dejan Lovren, Paulo Dybala, Mesut Özil, Pau Gasol ve Indira Kaljo gibi ünlü oyuncular bulunuyor.

En büyük destek Ronaldo'dan

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, özellikle Suriyeli çocuklara verdiği destekle dikkati çekiyor.

Suriye'de yaşanan iç savaşta, bombaların gölgesinde yaşam savaşı veren çocuklara sık sık desteğini gösteren ve onların acısını paylaştığını söyleyen Ronaldo, son olarak bir video paylaşarak Suriyeli çocukların arkasında olduğunu göstermişti.

Ronaldo, sosyal medya hesaplarından "Çocukları Kurtarın" (Save the Children) adlı sivil toplum kuruluşu aracılığıyla paylaştığı videosunda, "Merhaba. Bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizi önemsiyoruz. Yanınızdayım." ifadelerini kullanmıştı.

Ronaldo'nun, Suriye'de yaşanan insanlık dramından etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla paylaştığı video, yaklaşık 15 milyon kez görüntülendi ve 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Facebook'ta 10,5 milyon kez izlenen video için yaklaşık 750 bin beğeni, 150 bin paylaşım ve 30 bin yorum yapıldı.

Yıldız futbolcunun Instagram hesabında 4,1 milyon defa görüntülenen mesaj için yaklaşık 1,4 milyon beğeni ve 50 bin yorumda bulunuldu.

Suriye'deki aileler ve göç edip farklı ülkelere sığınanlar için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunan Ronaldo, daha önce de futbol tutkunu olan Ayman adlı Suriyeli sığınmacı çocuğun fotoğrafını elinde tuttuğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış, Suriyeli Ayman gibi 6 yaşında olan oğlu Ronaldo Junior'ı da yanına alması dikkati çekmişti.

Ronaldo ayrıca, sinema oyuncusu Angelina Jolie ile birlikte Suriyeli sığınmacıların Gaziantep'teki yaşamları ve kentin misafirperverliğinin anlatılacağı Türk dizisinde de rol alacak.

Totti'den "Savaş suçlarını durdurun" çağrısı

Suriye'deki iç savaş sebebiyle 18 yaşının altında olan 9 milyon 200 bin çocuk yardıma muhtaç durumda yaşıyor. Bu drama sessiz kalmayan futbolculardan biri de İtalya'nın köklü kulübü Roma'da forma giyen Francesco Totti.

Sosyal medya hesaplarından bir video paylaşan 40 yaşındaki İtalyan futbolcu, "Suriye'deki savaş için artık yeter. Bu duruma daha fazla sessiz kalınamaz. Oradaki her çocuk bizim çocuğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Totti, yayımladığı videoda ayrıca İngilizce, "Her çocuk benim çocuğum", "Suriye" ve "Savaş suçlarını durdurun" cümlelerinin yazılı olduğu kağıt gösterdi.

"Her çocuk benim çocuğum"

Araştırmalara göre, Suriye'de 1 milyona yakın çocuğun öksüz ve yetim kaldığı tahmin ediliyor.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala da, çocuklara destek mesajı gönderen futbolcular arasında yer alıyor.

Arjantinli futbolcu Dybala, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Her çocuk benim çocuğum" yazılı bir tişört giydiği fotoğrafına yer verdi. Dybala, paylaşımına "Savaşı durdurun" notunu da ekledi.

Sığınmacıların "Umut"u Nikopolidis

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkeyi terk eden sığınmacı sayısının 5 milyon sınırını geçtiğini açıkladı.

Bölgede en fazla sığınmacıya yaklaşık 3 milyon Suriyeliyi kabul eden Türkiye ev sahipliği yapıyor. Avrupa'ya gitmek isteyenlerin ilk duraklarından biri ise Yunanistan oluyor.

Komşuda yaşayan sığınmacıların umudu, Yunanistan Milli Takımı eski kalecisi Antonios Nikopolidis. 46 yaşındaki ünlü file bekçisi çoğu Suriyeli sığınmacılardan oluşan "Umut" adında bir futbol takımı kurdu.

Yunanistan Milli Takımı ile 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Nikopolidis, hayatlarında zor anlar yaşayan insanlara yardım ettiklerini söyleyerek, "Onlar ülkemizde misafirler. Birkaç saatliğine de olsa onları mutlu etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil ve Lovren'den destek

Bosna Savaşı nedeniyle 3 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya sığındıklarını ve yıllar sonra ise Hırvatistan'a yerleştiklerini anlatan Liverpool'un futbolcusu Dejan Lovren ise, sığınmacılara karşı daha hoşgörülü davranılması konusunda çağrıda bulundu.

Lovren, "Bugün yaşananları görünce, küçükken ailemle yaşadıklarımı hatırlıyorum. Kimse bizi ülkesinde görmek istemiyordu. Her vatandaşın, ülkesini korumak amacıyla sığınmacıları istememesini anlayışla karşılıyorum. Ancak onların bir ülkesi ve evleri yok. Yaşananlar, onların suçu değil. Sadece çocuklarıyla hayatta kalmak için mücadele ediyorlar ve güvenli bir yerde yaşamak için ülke arıyorlar." diye konuştu.

Yaşadıkları acılar nedeniyle sığınmacı ailelerin psikolojisini iyi anladığını belirten 27 yaşındaki Lovren, "Sığınmacılara önce bir şans verin. İyi veya kötü olduklarına yönelik daha sonra değerlendirmede bulunun." çağrısı yaptı.

İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de geçtiğimiz yıl Ürdün'de Zaatari kampını ziyaret etti. Kampta büyük ilgiyle karşılanan Özil, Suriyeli sığınmacı çocuklarla futbol oynadı.

NBA yıldızından Irak'a kamp ziyareti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'un pivotu Pau Gasol, sığınmacılara destek veren ünlü sporculardan biri olarak dikkati çekiyor.

İspanyol basketbolcu, 4 yıl önce Irak'taki Domiz Sığınmacı Kampı'nı ziyaret ederek iç savaşın korkusundan kaçıp yeni bir hayata yelken açmak isteyen sığınmacı çocuklarla bir araya geldi. Yaşadıkları sıkıntılardan az da olsa kurtulan çocuklar, 36 yaşındaki basketbolcu ile keyifli anlar yaşadı.

"Çocuklar, çocukluklarını yaşamalı, eğlenmeli ve herkes onlara yardım etmeli" diyen Gasol, "Onlar, kampı ziyaret edenleri gördüğünde çok seviniyorlar. Çocuklarla oyun oynamak onlara öz güven veriyor ve onları önemli hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Suriyeli çocuklarla basketbol oynadı

Üç yıl önce topladığı imzalarla başörtülü kadınların basketbol oynaması yönünde FIBA'dan karar çıkarmasına neden olan ünlü Bosna Hersekli kadın basketbolcu Indira Kaljo da sığınmacılara yardım eden isim olarak öne çıkıyor.

Suriyeli çocukların sosyal hayata kazandırılması için düzenlenen Dostluk ve Barış Turnuvası kapsamında geçen yıl Türkiye'ye gelen Kaljo, Suriyeli sığınmacı çocuklarla buluştu.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaş nedeniyle henüz altı yaşındayken Almanya'ya, daha sonra ABD'ye göç eden Indira Kaljo, "Yaptığımız organizasyonun amacı Suriyeli çocukların yüzüne ufak da olsa bir gülümseme eklemek. Suriyeli çocuklar mutlu olsun, mültecilerin hayatı biraz daha normal hale gelsin diye düşündük" dedi.