Kayserispor yeniden çıkış peşinde
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KAYSERİSPOR YENİDEN ÇIKIŞ PEŞİNDE

Kayserispor yeniden çıkış peşinde

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de kalan son 7 maçta en az 8-10 puan almak istediklerini söyledi.

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Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de kalan son 7 maçta en az 8-10 puan almak istediklerini söyledi.

Bedir, yaptı açıklamada, ligde üst üste aldıkları mağlubiyetlerin ardından moral bozukluğu yaşadıklarını belirtti.

Ligin 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Gençlerbirliği'ni yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamayı planladıklarını ifade eden Bedir, futbolcu ve teknik kadrolarının kalitesine güvendiklerini aktardı.

Takımın toparlanıp iyi sonuçlara imza atacağına inancının tam olduğunu dile getiren Bedir, "Gençlerbirliği maçıyla, ikinci devre başındaki o üst düzey performansı göstermeyi düşünüyoruz. Futbolcu kapasitemiz, yönetim anlayışımız buna müsait. İnşallah aynı trendi yakalayacağız." dedi.

Ligde kalma yolunda mücadele ettikleri rakiplerine göre fikstür avantajları olduğunu savunan Bedir, "Kağıt üzerinde baktığımızda alt sıralarda bulunan 7-8 takım içerisinde fikstür olarak bizim avantajlı olduğumuz görülüyor ama oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Oynayacağız, kazanacağız ve bir sonraki maça bakacağız." diye konuştu.

"Ligde kalma konusunda hiç şüphemiz yok"

Erol Bedir, sezonun ilk yarısı tamamlandığında 12 puanla ligin dibinde yer aldıklarını fakat ikinci devre birçok sorunu aşarak üst sıralara hızla tırmandıklarını söyledi.

Son haftalara rahat bir konumda girmek istediklerini vurgulayan Bedir, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkinci yarıya başlamadan önce bizim amacımız son 5 haftaya aşağıdaki takımlarla kafa kafaya veya 1-2 puan önde girmekti. Devre arasında beklediğimiz ve hesapladığımızın 3-4 puan önünde gözüküyoruz. Ama geçtiğimiz haftalardaki 7 maçlık başarılı periyoda baktığımızda da geride gözüküyoruz. Büyük dikkat ve ciddiyet içerisinde çalışıyoruz. İnşallah Gençlerbirliği maçıyla puan ya da puanlara başlayacağız, ondan sonra kendi sahamızdaki maça bakacağız. Önümüzdeki 7 maçta minimum 8-10 puan civarında almamız lazım, onu da alırız diye düşünüyorum."

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