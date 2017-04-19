HAKKARİ'YE 17 MİLYON LİRALIK SPOR YATIRIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari'de yaptırılan ve yaklaşık 17 milyon liraya mal olan spor kompleksinin haziran ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari'de yaptırılan, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, bin 500 kişi kapasiteli spor salonu, gençlik merkezi, 3 antrenman salonu bulunan spor kompleksinin haziran ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Pehlivan Mahallesi'nde yapımına 2014 yılında başlanan, yaklaşık 17 milyon liraya mal olan spor kompleksinde, bin 500 kişi kapasiteli spor salonu, çok amaçlı gençlik merkezi, 3 antrenman salonu, 500 seyirci kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzu, tekerlekli paten pisti, koşu parkuru ve çeşitli sporların yapılabileceği açık alanlar bulunuyor.

Komplekste günde yaklaşık 2 bin kişi spor yapabilecek.

"Bakanlığın Hakkari'ye yönelik büyük projeleri var"

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakanlığın Hakkari'ye yönelik büyük projeleri var. Şu an 10 bin kişilik şehir stadyumunun altyapısı da hazırlandı. Yüksekova'da biten çok amaçlı gençlik merkezimiz var. Çukurca ilçesinde çok amaçlı gençlik merkezimiz bitme aşamasında." dedi.