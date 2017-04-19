Altınordu - Boluspor maç kadroları belli oldu...
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ALTINORDU - BOLUSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altınordu - Boluspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 28. haftasında Altınordu ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - Boluspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 28. haftasında Altınordu ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Altınordu: Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt, Berke Özer, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Oğulcan Ülgün, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Boluspor: Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Ramazan Sal, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer, Andre Clarındo Dos Santos, Yusuf Emre Gültekin, Melih Ağa, Anco Jansen, Cengiz Umut Meraş

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Oğuz Terzi, Ercan Hellaç

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