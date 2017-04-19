ALTINORDU - BOLUSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altınordu - Boluspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 28. haftasında Altınordu ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Altınordu: Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt, Berke Özer, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Oğulcan Ülgün, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Boluspor: Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Ramazan Sal, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer, Andre Clarındo Dos Santos, Yusuf Emre Gültekin, Melih Ağa, Anco Jansen, Cengiz Umut Meraş
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Hakem: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Oğuz Terzi, Ercan Hellaç
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