Yeni Malatyaspor 1 - Eskişehirspor 2
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YENİ MALATYASPOR 1 - ESKİŞEHİRSPOR 2

Yeni Malatyaspor 1 - Eskişehirspor 2

TFF 1. Lig 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Eskişehirspor Malatya İnönü Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 2-1 kazandı.

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Yeni Malatyaspor 1 - Eskişehirspor 2

TFF 1. Lig 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Eskişehirspor Malatya İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 2-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça, Ferhat Kiraz (72' Sunday Mba), Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, Boubacar Diabang, Sedat Ağçay, Murat Yıldırım (83' Ahmet Aras), İrfan Başaran (46' Jonathan Ayite), Michael Pereira, Eren Tozlu

Teknik Direktör: İrfan Buz

Eskişehirspor: Ruud Boffin, Jerry Akaminko, Tarık Çamdal, Kamil Ahmet Çörekçi, Hakan Çinemre, Erkan Zengin, Uğur İnceman, Hürriyet Güçer, Hasan Hüseyin Acar (79' Dorukhan Toköz), Bruno Mezenga, Axel Meye (71' Chikeluba Ofoedu)

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Kerem Ersoy, Alper Ulusoy

Goller: DK 20: Erkan Zengin (Eskişehirspor), DK 53: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 86: Ahmet Aras (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 14: Ferhat Kiraz (Yeni Malatyaspor), DK 18: Ertaç Özbir (Yeni Malatyaspor), DK 34: Caner Arıcı (Yeni Malatyaspor), DK 49: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 64: Kamil Ahmet Çörekçi (Eskişehirspor), DK 70: Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), DK 76: Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor), DK 87: Hürriyet Güçer (Eskişehirspor), DK 90: Ahmet Aras (Yeni Malatyaspor), DK 90: Ruud Boffin (Eskişehirspor)

Kırmızı Kart: DK 74: Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor)

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