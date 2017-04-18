İşte Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE YENİ MALATYASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 28. Haftasında Malatya İnönü Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Malatya İnönü

Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mıchael Pereıra, İrfan Başaran, Eren Tozlu, Sadık Çiftpınar, Boubacar Dıalıba Dıabang, Murat Akça, Ertaç Özbir, Ferhat Kiraz, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: İrfan Buz

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Uğur İnceman, Axel Meye Me Ndong, Erkan Zengin, Osman Tarık Çamdal, Ruud Jorge Boffın, Jerry Akamınko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Kerem Ersoy, Alper Ulusoy

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