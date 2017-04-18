SİVASSPOR 0 - ÜMRANİYESPOR 0

Sivasspor 0 - Ümraniyespor 0
TFF 1. Lig 28. haftasında Sivasspor ile Ümraniyespor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir (46' Galip Güzel), Burhan Eşer (78' Kerim Avcı), Hakan Arslan, Ergin Keleş, Emre Kılınç, Leandrinho
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker (90' Mustafa Çakır), Ömer Tunç, Ömer Can Sokullu (55' Seidu Salifu), İbrahim Akdağ, Bulut Kaya, Samet Asatekin, Mahatma Otoo (46' Steve Beleck), Serdar Özbayraktar
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, Mustafa Sönmez, İbrahim Çağlar Uyarcan, Tugay Kaan Numanoğlu
Sarı Kartlar: DK 57: Erol Yükseker (Ümraniyespor), DK 87: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 90: Ziya Erdal (Sivasspor), DK 90: Galip Güzel (Sivasspor)
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