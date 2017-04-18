Sivasspor 0 - Ümraniyespor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

SİVASSPOR 0 - ÜMRANİYESPOR 0

Sivasspor 0 - Ümraniyespor 0

TFF 1. Lig 28. haftasında Sivasspor ile Ümraniyespor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

292 Okunma

Sivasspor 0 - Ümraniyespor 0

TFF 1. Lig 28. haftasında Sivasspor ile Ümraniyespor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir (46' Galip Güzel), Burhan Eşer (78' Kerim Avcı), Hakan Arslan, Ergin Keleş, Emre Kılınç, Leandrinho

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker (90' Mustafa Çakır), Ömer Tunç, Ömer Can Sokullu (55' Seidu Salifu), İbrahim Akdağ, Bulut Kaya, Samet Asatekin, Mahatma Otoo (46' Steve Beleck), Serdar Özbayraktar

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Koray Gençerler, Mustafa Sönmez, İbrahim Çağlar Uyarcan, Tugay Kaan Numanoğlu

Sarı Kartlar: DK 57: Erol Yükseker (Ümraniyespor), DK 87: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 90: Ziya Erdal (Sivasspor), DK 90: Galip Güzel (Sivasspor)

﻿

İşte Sivasspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler
TFF 1.Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu
Elazığspor 1 - Sivasspor 1
Elazığspor - Sivasspor maç kadroları belli oldu...
Ümraniyespor 1 - Yeni Malatyaspor 0
İşte Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿