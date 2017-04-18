SÜPER LİG'DE 5 HAFTANIN PROGRAMI AÇIKLANDI

Spor Toto Süper Lig'de 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 haftalık Süper Lig programı belli oldu. Ligde 34. ve son hafta programı ise daha sonra belirlenecek.
Süper Lig'de 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların maç programları şöyle:
29. Hafta:
28 Nisan Cuma:
20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)
29 Nisan Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park Arena)
30 Nisan Pazar:
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
19.00 Adanaspor-Antalyaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)
30. Hafta:
5 Mayıs Cuma:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
6 Mayıs Cumartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena)
19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)
7 Mayıs Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
31. Hafta
12 Mayıs Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
13 Mayıs Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Adanaspor-Trabzonspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
14 Mayıs Pazar:
16.00 Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor (Osmanlı)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları Arena)
19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Gaziantep)
15 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
32. Hafta
19 Mayıs Cuma:
20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena)
20 Mayıs Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena)
21 Mayıs Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena)
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)
33. Hafta
26 Mayıs Cuma:
20.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor (Osmanlı)
27 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
28 Mayıs Pazar:
16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş (Gaziantep)
29 Mayıs Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları Arena)