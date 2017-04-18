IFAB DİREKTÖRÜ, HAKEMLERE VAR'I ANLATTI

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Direktörü David Elleray, Spor Toto Süper Lig'de görev yapan hakemlere, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında bilgi verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre davetli olarak İstanbul'da bulunan Elleray, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde verdiği konferansta, Süper Lig hakemlerini bilgilendirdi.

Elleray'ın konferansına, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, genel sekreter Kadir Kardaş ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu da katıldı.