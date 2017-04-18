FENERBAHÇE'DE GÖZLER VAN PERSİE VE LENS'TE

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, Galatasaray derbisine odaklandı. Hollandalı yıldız Robin van Persie, Teknik Direktör Dick Advocaat'ın en büyük kozu olacak. Sarı-lacivertli takımın önemli oyuncusu Jeremain Lens ise derbide mutlaka gol atmayı hedefliyor.

Ligde şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Ezeli rakibinin 1 puan önünde 3'üncü sırada bulunan sarı lacivertliler, deplasmanda 3 puanla dönmekten başka bir şey düşünmüyor.

Futbolcularıyla toplantılar yapan ve hırslı bir görüntü sergileyen Teknik Direktör Advocaat, Özellikle Robin Van Persie'den çok şey bekliyor.

Antrenmanlarda eski günlerine döndüğünün sinyallerini veren Hollandalı golcü ise derbiye özel olarak hazırlanıyor.

Advocaat'ın güvendiği başka bir isim, diğer vatandaşı Jeremain Lens.

Arkadaşlarına, ''Galatasaray'a gol atan gerçek Fenerbahçeli oluyormuş. Bu maçı boş geçmek istemiyorum'' diyen Lens, sarı-lacivertli takımın derbideki bir diğer önemli kozu olacak.

Basına kapalı çalışan sarı-lacivertlilerde, Galatasaray mücadelesi öncesi tek eksik, ülkesinde tedavi gören Jose Fernandao.

Yeni sezon hazırlık kampına dahil olacak sarı lacivertli oyuncunun, gelecek sezon da takımda kalacağı gelen haberler arasında.