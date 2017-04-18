FUTBOLCU CİNAYETİNDE 8 GÖZALTI

Panamalı milli futbolcu Amilcar Henriquez, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ülkedeki bu üzücü olayın ardından 8 kişi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Panama milli futbol takımının oyuncusu Amilcar Henriquez'in ölümüyle ilgili polis ülkede geniş çaplı bir soruşturma sürdürüyor.

Colon kentinde evinin önünde bir kaç kez ateş edilerek öldürülen futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturmada, Henriquez'in öldürülmesi ile ilgili 8 kişi göz altına alındı. Ülkedeki yerel basın kaynaklarına göre, Panama mahkemesinin haklarında gözaltına alma kararı çıkardığı 3 kişi ise 15 ile 17 yaş aralığında...

Diğer yandan Panama Başkanı Juan Carlos Varela da Twitter'dan yaptığı açıklamayla, sorumluların bir an önce yakalaması için elinden gelen her şeyi yapacağına söz verdi.

Daha önce Kolombiya'nın Independiente de Medellin ve America de Cali takımlarında forma giyen Henriquez, son olarak Arabe Unido takımında oynuyordu. 33 yaşındaki futbolcu, 75 kez de Panama milli takım forması giydi.