ANADOLU EFES, KOMŞU'DA AVANTAJ ARIYOR

Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında 19 Nisan Çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında 19 Nisan Çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele ile Anadolu Efes, Avrupa'da 587. maçına çıkacak

Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın tur atlayacağı eşleşmede, ilk maç Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Ligde normal sezonu 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bitiren Olympiakos, 17 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 6. sırayı alan Anadolu Efes karşısında ev sahibi saha avantajını elde etti.

İkinci maçın da Yunanistan'da oynanacağı eşleşmede üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmaya Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Seride durum 2-2 olursa beşinci ve son maç Yunanistan'da oynanacak ve Dörtlü Final'e kalan takım belli olacak.

Eşleşmenin maç programı şöyle:

19 Nisan Çarşamba:

21.00 Olympiakos-Anadolu Efes

21 Nisan Cuma:

21.00 Olympiakos-Anadolu Efes

26 Nisan Çarşamba:

19.30 Anadolu Efes-Olympiakos

28 Nisan Cuma:

21.15 Anadolu Efes-Olympiakos (Gerekirse)

2 Mayıs Salı:

Olympiakos-Anadolu Efes (Gerekirse - Saati daha sonra belli olacak)

Normal sezondaki maçları

Anadolu Efes ile Olympiakos arasında ligin normal sezonunda oynanan mücadeleleri ev sahibi ekipler kazandı.

Sezonun 2. haftasında Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Yunan temsilcisi 90-66 galip tamamladı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan ligin 29. hafta mücadelesinden ise lacivert-beyazlılar 77-69 galip ayrıldı.

Anadolu Efes 587. kez Avrupa sınavında

Lacivert-beyazlılar, yarın deplasmanda oynayacakları Olympiakos maçıyla Avrupa'da 587. sınavını verecek.

Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 586 karşılaşmada 331 galibiyet ve 255 yenilgi elde eden Anadolu Efes, 2001-2002 sezonunda itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 339. maçını oynayacak.

Ligde 16 yıl aranın ardından dörtlü final hasretine son vermek isteyen lacivert-beyazlılar, bu arenada daha önce oynadığı 338 karşılaşmada 174 galibiyet ve 164 yenildi aldı.

Olympiakos'a karşı 34. maç

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın karşılaşacağı Olympiakos'a karşı 34. sınavına çıkacak.

Daha önce Avrupa kupalarında 33 kez birbirlerine rakip olan iki ekip, THY Avrupa Ligi'nde ise 30. kez karşılaşacak.

İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Anadolu Efes bir galibiyet elde ederken, rakibine üç kez yenildi. THY Avrupa Ligi'nde ise iki takım arasında oynanan 29 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 14 kez galibiyet sevinci yaşarken, Olympiakos 15 kez kazandı.

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