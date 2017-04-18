ENES ÜNAL, AVRUPA'DA İLK SIRADA

Hollanda'nın Twente takımında forma giyen Enes Ünal, 20 yaş altındaki futbolcular arasında Avrupa'nın en golcü ismi oldu. Genç yıldız, 29 lig maçında 17 gole imza attı.

Genç yaşında İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Enes Ünal, bu sezonu Hollanda'nın Twente takımında kiralık geçiriyor.

Hollanda ekibinde çok başarılı bir sezon geçiren Enes, oynadığı 29 lig maçında, 17 gole imza attı.

10 Mayıs 1997 doğumlu Enes Ünal, Avrupa liglerinde forma giyen 20 yaş altı futbolcular arasında, en çok gol atan isim oldu. Enes'i 26 maçta 16 gol atan Ajax'ın forveti Kasper Dolberg takip ediyor.

Monaco forması ile büyük çıkış yakalayan 18 yaşındaki Kylian Mbappe ise 23 maçta 12 gole üçüncü sırada kendisine yer buldu.