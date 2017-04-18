Enes Ünal, Avrupa'da ilk sırada
﻿
Site İçi Arama
﻿

ENES ÜNAL, AVRUPA'DA İLK SIRADA

Enes Ünal, Avrupa'da ilk sırada

Hollanda'nın Twente takımında forma giyen Enes Ünal, 20 yaş altındaki futbolcular arasında Avrupa'nın en golcü ismi oldu. Genç yıldız, 29 lig maçında 17 gole imza attı.

260 Okunma

Hollanda'nın Twente takımında forma giyen Enes Ünal, 20 yaş altındaki futbolcular arasında Avrupa'nın en golcü ismi oldu. Genç yıldız, 29 lig maçında 17 gole imza attı.

Genç yaşında İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Enes Ünal, bu sezonu Hollanda'nın Twente takımında kiralık geçiriyor.

Hollanda ekibinde çok başarılı bir sezon geçiren Enes, oynadığı 29 lig maçında, 17 gole imza attı.

10 Mayıs 1997 doğumlu Enes Ünal, Avrupa liglerinde forma giyen 20 yaş altı futbolcular arasında, en çok gol atan isim oldu. Enes'i 26 maçta 16 gol atan Ajax'ın forveti Kasper Dolberg takip ediyor.

Monaco forması ile büyük çıkış yakalayan 18 yaşındaki Kylian Mbappe ise 23 maçta 12 gole üçüncü sırada kendisine yer buldu. 

ETİKETLER
1
Ankaragücü'nde galibiyet serisi farkı belirledi
Hasan Kartal: "Yeni bir dernek yasası oluşturulmalı"
Halkbanklı bayanlar Avrupa aşkına
1
Ankaragücü, şampiyonluk maçına eksiksiz gidiyor
1
Kaplan: "Hem bireysel hem de takımsal başarı"
Etimesgut ligin tam ortasında!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿