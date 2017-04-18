TUDOR'UN KOLTUĞU SALLANTIDA!

Galatasaray'a kurtarıcı olarak getirilen Igor Tudor'un koltuğu tehlikede... 23 Nisan’da Türk Telekom Arena’daki Fenerbahçe derbisini kazanamaması halinde Hırvat teknik adam ile yollar ayrılabilir.

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un tek çıkış yolu Fenerbahçe derbisi... Yönetimin, Kardemir Karabükspor'a tazminat ödeyip getirdiği Igor Tudor'un kredisi 7 haftada bitti. Riekerink'in yerine göreve gelen Hırvat teknik adamın, 23 Nisan'daki Fenerbahçe derbisi, kaderini belirleyecek.

Beşiktaş ve Trabzonspor mağlup olduktan sonra Başakşehir karşısında da yaşanan 4 gollü yenilgi, Tudor'un sarı-kırmızılı takımdaki geleceğini zora soktu. Başakşehir maçındaki 11 tercihi ve oynanan futbol, taraftarın teknik adama bakışını değiştirdi.

Igor tudor'un Avrupa bileti için büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisini kazanamaması halinde gönderilebileceği, Galatasaray kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'in de yeni hoca arayışlarında olduğu iddia edildi. Galatasaray, Tudor'u yollamak isterse, gelecek sezon alacağı 1 milyon Avro'nun 400 bin Avro'sunu tazminat olarak ödemek zorunda...

Sarı kırmızılılar, Tudor yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı hiçbir karşılaşmayı kazanamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa ve Süper Lig'de oynadığı toplam 6 derbinin 4'ünde sahadan yenilgiyle ayrılırken, 2 kez berabere kalabildi.