3 yıl daha Kasımpaşa'da!
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3 YIL DAHA KASIMPAŞA'DA!

3 yıl daha Kasımpaşa'da!

Kasımpaşa, sezon başında 1 yıllık anlaşmaya vardığı Turgut Doğan Şahin'in sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattı.

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Kasımpaşa, sezon başında 1 yıllık anlaşmaya vardığı Turgut Doğan Şahin'in sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Turgut Doğan Şahin, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan anlaşmaya imza attı." denildi.

Bu sezon lacivert beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 31 maçta görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, 4 gol 7 asistlik performans gösterdi.

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