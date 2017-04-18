ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adana Demirspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:30'da başlayacak Adana Demirspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 28. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mustafa Durak, Mıckael Franck Pote, Fevzi Elmas, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Alican Karadağ, Serkan Yanık, Leroy Marten Glovanni George
Teknik Direktör:
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Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Davıd Solomon Abwo, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Rızvan Şahin, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Dilaver Güçlü, Hüsamettin Tut, Eser Altın
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Hakem: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım, Ramazan Keleş
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