Adana Demirspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adana Demirspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 28. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adana Demirspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:30'da başlayacak Adana Demirspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 28. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mustafa Durak, Mıckael Franck Pote, Fevzi Elmas, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Alican Karadağ, Serkan Yanık, Leroy Marten Glovanni George

Teknik Direktör:

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Davıd Solomon Abwo, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Rızvan Şahin, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Dilaver Güçlü, Hüsamettin Tut, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım, Ramazan Keleş

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