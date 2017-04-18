Bandırmaspor 3 - Göztepe 1
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BANDIRMASPOR 3 - GÖZTEPE 1

Bandırmaspor 3 - Göztepe 1

TFF 1. Lig 28. haftasında Bandırmaspor ile Göztepe Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bandırmaspor 3-1 kazandı.

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Bandırmaspor 3 - Göztepe 1

TFF 1. Lig 28. haftasında Bandırmaspor ile Göztepe Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bandırmaspor 3-1 kazandı.

Bandırmaspor: Okan Koçuk, Serkan Sözmen, Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı, Mamadou Fofana, Üstün Bilgi, David Kılınç, Marino, Doğan Karakuş (85' Özgür Çelik), Feridun Kıroğlu (73' Sertaç Çam), Gökhan Karadeniz (90' Ömer Kandemir)

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Gençer Cansev, Benjamin Fuchs, Leo Schwechlen, Jean Jacques Gosso, Tayfur Bingöl (44' Sinan Özkan), Halil Akbunar, Soner Dikmen (68' Mehmet Umut Nayir), Hakan Barış (46' Prince Segbefia), Adis Jahovic

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık, Çağdaş Altay

Goller: DK 22: Üstün Bilgi (Bandırmaspor), DK 50: Doğan Karakuş (Bandırmaspor), DK 74: Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor), DK 76: Adis Jahovic (Göztepe)

Sarı Kartlar: DK 27: Bahri Can Avcı (Bandırmaspor), DK 45: Marino (Bandırmaspor)

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