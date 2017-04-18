ANKARAGÜCÜ'NDE GALİBİYET SERİSİ FARKI BELİRLEDİ

İkinci Futbol Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk türküleri söyleyen Ankaragücü, hafta sonunda Kayseri’de oynayacağı Kayseri Erciyes maçıyla birlikte bu unvanını resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

İkinci Futbol Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk türküleri söyleyen Ankaragücü, hafta sonunda Kayseri’de oynayacağı Kayseri Erciyes maçıyla birlikte bu unvanını resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana büyük bir yarış verirken, çizdiği grafik ile de dikkati çekti. Başkent ekibi, play-off grubu içinde yer alan ligin güçlü takımları, Gümüşhanespor, Hatayspor, Menemen Belediyespor ve Kastamonu 1966 karşısında, hiç galibiyet alamadı.

Sarı-lacivertliler, bu rakiplerden Hatayspor ile deplasmanda 1-1, Menemen Belediye ile kendi sahasında 1-1 berabere kalıp, iki puan elde ederken, Gümüşhanespor ve Kastamonu 1966’ya iki maçta da yenildi. Menemen Belediye’ye de deplasmanda mağlup oldu.

Ankaragücü, Hatayspor ile ikinci maçını ise ligin kapanış maçında, 19 Mayıs Stadı’nda oynayacak. Ankaragücü, geride kalan 32 haftada; 20 galibiyet alırken, 22. haftada oynadığı ve 2-1 kaybettiği Gümüşhanespor maçından sonraki süreçte ortaya çıkan tablo ile zirvedeki farkını ortaya koydu. Bu dönemde, Gümüşhanespor, en yakın rakibini yenip avantaj yakalamasına rağmen, sonrasında oynadığı 11 maçta; 4 yenilgi ve 1 beraberlik alıp, geriye düştü.

GALİBİYET SERİSİ FARKI BELİRLEDİ



Ankaragücü, 20 galibiyetin 11’ini iç sahada, 9’unu da deplasmanda elde etti. 19 Mayıs Stadı’nda 3, deplasmanlarda da 3 kez berabere kalan sarı-lacivertliler, iç sahada 2, dış sahada 4 yenilgi aldı. Başkent ekibi, son bölümde iki kez yenilip, bir kez berabere kalırken, özellikle yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi, kendisine liderliğin ve şampiyonluğun yolunu açtı.

Ankaragücü’nü iki maçta da yenme başarısı gösteren, Kastamonu 1966’yı bir kez mağlup eden Gümüşhanespor, play-off grubu içindeki takımlardan, büyük yarış verdiği Ankaragücü’ne oranla daha fazla puan toplamasına rağmen, dış sahadaki başarısızlığının ağır faturası ile karşı karşıya kaldı. Kırmızı-beyazlılar, 32 haftalık süreçte toplam 8 kez yenilirken, bunların 7’sini deplasmanda aldı.