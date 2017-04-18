İşte Sivasspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SİVASSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sivasspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 28. haftasında Sivasspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sivasspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Sivasspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 28. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Sivasspor: Yiğit İncedemir, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, İbrahim Öztürk, Burhan Eşer, Ergin Keleş, John Boye, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Ümraniyespor: Samet Asatekin, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Mahatma Osumanu Otoo, Ömer Can Sokullu, Ömer Tunç, Merthan Açıl, Erol Yükseker, Burak Öğür

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Koray Gençerler, Mustafa Sönmez, İbrahim Çağlar Uyarcan, Tugay Kaan Numanoğlu

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Sivasspor 0 - Ümraniyespor 0
TFF 1.Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu
Elazığspor 1 - Sivasspor 1
Elazığspor - Sivasspor maç kadroları belli oldu...
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İşte Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler
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