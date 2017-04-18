İŞTE SİVASSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sivasspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Sivasspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 28. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Sivasspor: Yiğit İncedemir, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, İbrahim Öztürk, Burhan Eşer, Ergin Keleş, John Boye, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Ümraniyespor: Samet Asatekin, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Mahatma Osumanu Otoo, Ömer Can Sokullu, Ömer Tunç, Merthan Açıl, Erol Yükseker, Burak Öğür
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, Mustafa Sönmez, İbrahim Çağlar Uyarcan, Tugay Kaan Numanoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım