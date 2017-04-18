İŞTE SÖZLEŞMELERİ BİTECEK OLAN YILDIZLAR

Liglerde sezon sonuna doğru yaklaşılırken, serbest kalacak futbolcular da takımların iştahını kabartıyor. Real Madrid'ten Pepe, Manchester United'tan İbrahimovic gibi yıldızların sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor.

Avrupa'da liglerde sezon, 1.5 aydan kısa bir süre içinde bitecek. Serbest kalacak futbolcular, Finansal Fair Play nedeni ile hesaplı davranmak zorunda olan takımlarımızın da gündeminde...

Pepe

Avrupa Ligleri'nde sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan yıldızlardan Real Madrid'in 34 yaşındaki stoperi Pepe, öne çıkan isimlerin başında geliyor. Portekizli futbolcunun yıllık kazancı ise 1.5 milyon Avro...

Torres

Diğer bir yıldız isim ise, "El nino" lakapli Fernando Torres... Kariyerinde bir çok başarıya imza atan 33 yaşındaki Atletico Madrid'li santrforun yıllık ücreti, 4 milyon Avro...

Balotelli

Henüz 26 yaşında olan futbolun yaramaz çocuğu Mario Balotelli'nin Nice'den aldığı yıllık ücret ise 3.5 milyon Avro...

Yaya Toure

Hem serbest olup hem el yakan futbolcular da kulüpleri düşündürecek cinsten...

Yılda 12 milyon Avro kazanan Manchester City'nin Fildişili yıldızı Yaya Toure de sezon sonunda serbest kalacak isimlerden.

İbrahimovic

İsveçli fenomen Zlatan İbrahimovic de hala sözleşme yenilemediği Manchester United'tan 16 milyon Avro'luk bir ücret alıyor.