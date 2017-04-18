SÜPER LİG, 5 BÜYÜK LİGİN GERİSİNDE KALDI

Spor Toto Süper Lig, maç başına atılan gol bakımından 2,61 golle Avrupa'nın en büyük 5 ligi arasındaki İspanya, İngiltere, İtalya ve Almanya'nın gerisinde kaldı.

İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), İtalya (Serie A) ve Almanya'nın (Bundesliga) en üst futbol liglerindeki karşılaşmaları izleyenler, Spor Toto Süper Lig'deki maçlara göre daha fazla gole tanıklık etti.

Süper Lig'in geride kalan 27 haftalık bölümünde, maç başına 2,61 gol kaydedildi. Lider Beşiktaş, 54 golle ortalamaya en büyük katkıyı yaptı ancak ligdeki 13 kulüp, 40 gol barajına ulaşamadı.

Beşiktaş'tan sonra rakip fileleri en fazla havalandıran takımlar, 51 golle Medipol Başakşehir, 50'şer golle Fenerbahçe ve Galatasaray, 45 golle de Aytemi·z Alanyaspor oldu.

Süper Lig, Avrupa'nın en büyük 5 ligi arasında yalnızca Fransa'yı (Ligue 1) geçebildi. Ligue 1'in gol ortalaması, puan tablosunun zirvesindeki Monaco'nun 32 maçta attığı 90 gole rağmen 2,58'de kaldı.

"En gollü" lig İspanya'da

Real Madrid'in, maç eksiğine karşın en yakın takipçisi Barcelona'ya 3 puan fark attığı La Liga, 32 hafta sonunda ulaşılan 2,9 gol ortalamasıyla sıralamada başı çekti. Bunda en büyük pay, 91 gol kaydeden Barcelona ve 82 kez ağları sarsan Real Madrid'in oldu.

Chelsea'nin şampiyonluk yolunda avantaja sahip olduğu Premier Lig'deki maçlarda, ortalama 2,82 gol atıldı. İngiltere ligi, Liverpool'un 69, Tottenham'ın 68, Chelsea'nin 65, Arsenal ve Manchester City'nin 63'er golüne rağmen 2. sırayı aldı.

Savunmaların ön planda olmasıyla tanınan Serie A'nın, maç başında 2,8 golle 3. sırada bulunması dikkati çekti. Lider Juventus 64, takipçilerinden Roma 70 ve Napoli 75 defa gol sevinci yaşadı.

Bayern Münih'in, bitime 5 hafta kala 8 puan farkla lider olduğu Bundesliga da 2,78 gol ortalamasıyla Türkiye ligini geride bıraktı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük 5 liginde maç başına üretilen gol sayıları şöyle: