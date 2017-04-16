Bursaspor, şampiyon voleybolcuları kutladı
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BURSASPOR, ŞAMPİYON VOLEYBOLCULARI KUTLADI

Bursaspor, şampiyon voleybolcuları kutladı

Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Challenge Kupası'nda şampiyon olması nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

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Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Challenge Kupası'nda şampiyon olması nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün resmi internet sitesinden "Tebrikler Bursa Büyükşehir Belediyespor" başlığıyla yayımlanan mesajda, "CEV Challenge Kupası final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 ile geçerek bu kupayı 2. kez Bursamıza getiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın yönetim kurulunu, teknik heyet ve sporcularını tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kadınlar Challenge Kupası finalinde, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunan temsilcisi Olympiakos'u dünkü rövanşta 3-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyon olarak, ikinci kez bu kupayı müzesine götürme başarısı göstermişti.

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