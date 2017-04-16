TFF 1.Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu
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TFF 1.LİG'DE 28. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

TFF 1.Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

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TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 28. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

18 Nisan Salı:

13.00 Bandırmaspor-Göztepe: Serkan Çınar

15.30 Sivasspor-Ümraniyespor: Koray Gençerler

17.30 Adana Demirspor-Giresunspor: Emre Malok

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor: Ali Palabıyık

19 Nisan Çarşamba:

13.30 Altınordu-Boluspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor: Barış Şimşek

16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor: Suat Arslanboğa

18.00 Samsunspor-Manisaspor: Süleyman Abay

20 Nisan Perşembe:

17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor: Abdullah Yılmaz

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