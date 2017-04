KAPLAN: "HEM BİREYSEL HEM DE TAKIMSAL BAŞARI"

Hacettepe'nin Kahramanmaraşspor'u 4-2 yendiği karşılaşmanın ardından Mor-Menekşeli takımın teknik direktörü Mustafa Kaplan, takımının oyununu değerlendirdi.

Kaplan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Kahramanmaraşspor karşısında aldığımız dört gollü galibiyet bize ligde kalmamızı garantileyen 3 puanı getirdi. Dört gol attık ama daha fazlası da olabilirdi. Sahada baştan sona üstün bir Hacettepe izlettik. Puanımızı 40’a çıkararak aşağıyla bağı da tamamen kopardık zaten.

Geldiğimizde her şeyin ne kadar zor göründüğünü herkes biliyor. Daha önünde sayısız maç varken bu takımın küme düşeceğini iddia edenler , takımın şu an topladığı puanlarla ne başardığını görüyorlar. Ben ilk geldiğim gün, “bu takım düşmeyecek” dedim. Her zaman hem futbolcularıma , hem camiamıza hem Ankara basınına bunu hatırlattım. Bu başarıyı yakaladığımız için çok mutluyuz.

Yakaladığımız başarı ile 2 oyuncumuzu genç milli takımlara , 4 oyuncumuzu da 18-19 Nisan tarihlerinde Antalya’da toplanacak ve hazırlık maçı yapacak Milli Takım Karması’na yolladık. Bunu hem oyuncularımızın bireysel başarısı hem de takımımızın başarısı olarak görüyorum.

Biz geldikten sonra takımımızın yakaladığı başarıda oyuncularımın gösterdiği gayret takdire şayandı. Onların çabaları bizi son derece mutlu etti. Ben hem oyuncularıma hem de teknik ekipteki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Camianın kenetlendiğini gördük. Başkanımız Arif Ölmez ve Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu da her zaman yanımızda oldu. Futbolcularımızın aileleri, 19 Mayıs Stadı’nda bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımız bu başarıda pay sahibidir."