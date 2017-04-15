ETİMESGUT LİGİN TAM ORTASINDA!

Etimesgut Belediyespor Karşıyaka'yı 4-1 yendi. Maçın galibiyet golleri Mehmet Atik (2), Ziya Şakar ve Fatih Solmaz'dan gelirken Karşıyaka'nın tek golünü Tayfur Pekdemir kaydetti.

Etimesgut Belediyespor Karşıyaka'yı 4-1 yendi. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan maçın galibiyet golleri Mehmet Atik (2), Ziya Şakar ve Fatih Solmaz'dan gelirken Karşıyaka'nın tek golünü Tayfur Pekdemir kaydetti.

Çağdaş Altay, Vedat Demir, Barkın Güdü hakem üçlüsünün yönettiği maçta Etimesgut adına gol perdesini 40. dakikada Mehmet Atik açtı. Mehmet Atik, rakiplerini geçerek ceza yayının ön çizgisinden topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya sert ve düzgün vuran Atik, takımının ve kendisinin 2. golünü attı.

İlk yarı Etimesgut Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 2. yarıya da hızlı başlayan başkent ekibi, 68. dakikada Ziya Şakar'la 3. golü buldu. 3. golün ardından oyun disiplininden kopan konuk ekip Karşıyaka defansta açıklar verdi. Birçok gol fırsatı yakalayan Etimesgut, Mehmet Gölbaşı ve 17 yaşındaki Bekir Turaç Böke ile net gol pozisyonlarından yararlanamadı. 87. dakikada Karşıyaka Tayfur Pekdemir ile farkı 2'ye indiren golü buldu. 90. dakikada Fatih Solmaz attığı golle farkı yeniden 3'e çıkardı. Maçı Etimesgut Belediyespor 4-1 kazanarak puanını 45'e yükseltti. 18 takımlı grubunda 9. sırada yer alan Etimesgut, bu hafta İnegöl deplasmanına gidecek. Son hafta Gümüşhane'yi konuk edecek başkent temsilcisi, ligi tamamlayacak.

GENÇ OYUNCUYU TESELLİ ETTİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de maçı tribünden takip etti. Maç sonunda soyunma odasına inen Demirel, takımı kutladı. Demirel, gol kaçırdığı için üzülen genç oyuncu Bekir Turaç'ı teselli ederek, başarılı oyunundan dolayı tebrik etti.