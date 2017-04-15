GENÇ CİMNASTİKCİ DESTEK BEKLİYOR

Başak Nida Karaevli, kendini daha çok geliştirmek istediğini ve olimpiyatlarda yarışmayı hayal ettiğini söyledi. Başak, destek beklediğini ve sponsor ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Cimnastikte ülkemize pek çok madalya kazandıran genç sporcu Başak Nida Karaevli, kendini daha çok geliştirmek istediğini ve olimpiyatlarda yarışmayı hayal ettiğini söyledi. Başak, destek beklediğini ve sponsor ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Kendisini tanıtmasını istediğimiz Başak, şunları söyledi: "İsmim, Başak Nida Karaevli. 14 Ağustos 2001 tarihinde Mersin’de doğdum. Aslen Denizliliyim. 4 yaşında cimnastiğe başladım. 12 senedir cimnastik yapıyorum. 2012 yılından beri Olga Özyüksel ile çalışıyorum. 2015 Minsk ve 2016 Holon Avrupa Şampiyonası’na gittim. Trabzon, İzmir, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Slovenya, Gürcistan, Kazakistan ve İtalya’da uluslararası turnuvalara katıldım.15 altın, 22 gümüş ve 22 bronz madalyam var. Eğitim hayatımda da başarılı bir öğrenciyim. 1. TEOG’umda hiç yanlışım çıkmadı. Şu anda Ankara Ümitköy Anadolu Lisesi’nde okuyorum. 10. Sınıfım. Liseyi bitirdikten sonra küçüklükten beri hayalim olan Tıp okumak istiyorum. Spor hayatımda da sağlığımizin verdiği kadar devam etmek istiyorum. Olimpiyatlar hedefim. Bu sene ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil etmek istiyorum."

Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü'nün sporcusu olan Başak, kendisine destek olan ailesine, arkadaşlarına, okulundaki idareci ve öğretmenlere, arkadaşlarına ve kulubüne teşekkür etti.

ETİKETLER