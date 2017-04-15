"Şampiyonluk konvoyunu Kayseri'de başlatacağız"
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"ŞAMPİYONLUK KONVOYUNU KAYSERİ'DE BAŞLATACAĞIZ"

"Şampiyonluk konvoyunu Kayseri'de başlatacağız"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kastamonu maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kastamonu maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir avantajı ellerinden bulunduklarını söyleyen İsmet Taşdemir, “Ligin sonları her zaman zor olur. Bizim ve Gümüşhanespor için zor haftalar geçti. Son 2 haftaya girilirken 4 puan farka ulaşmak, çok önemli bir avantaj. Şampiyonluk konvoyunu Kastamonu’da başlatmak istiyorduk ama olmadı. Bu konvoyu İnşallah Kayseri’de başlatacağız. “

“Sonuca ulaşamadık”

Kastamonuspor karşısında ilk yarıda kötü, ikinci yarıda iyi oynadıklarını belirten Taşdemir, “Bugün ilk 25 dakika haricinde takımdan çok memnunum. İkinci yarıda tek kale top oynadık. Gümüşhane maçından gelen güzel haberler, bizim maça şans olarak yansımadı ve iyi oyunun karşılığında golü bulamadık. Kastamonuspor, bu ligin en iyi ekiplerinden biriydi. Buna rağmen ikinci yarıda onlara fırsat vermedik ama biz de sonuca ulaşamadık.”

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3
mustafa demir
15 Nisan 201714:05
para yok.bu topçular nasıl alınacak?
2
Cankirili Simsar Seco
15 Nisan 201712:00
Hocam sagolun varolun elleriniz dert gormesin seneyede insallah sizinle 1. Ligde Sampiyonluk konvoyunu goruruz.Ankaragucunun yeri Super lig.Tekrar o gunleri gorelim.Her zaman tek hocayla basla tek hocayla devam et inis cikislar olacaktir dedim buna hep inanmisimdir iste son ispati sizsiniz. Istikrar basariyi eninde sonunda getirecektir.
1
muratt
15 Nisan 201707:57
Bu sezonu kapattık ama seneye 2 sağlam forvet kweuke mustafa pektemek gibi birde orta saha almamız şart
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