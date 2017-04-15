"ŞAMPİYONLUK KONVOYUNU KAYSERİ'DE BAŞLATACAĞIZ"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kastamonu maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kastamonu maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir avantajı ellerinden bulunduklarını söyleyen İsmet Taşdemir, “Ligin sonları her zaman zor olur. Bizim ve Gümüşhanespor için zor haftalar geçti. Son 2 haftaya girilirken 4 puan farka ulaşmak, çok önemli bir avantaj. Şampiyonluk konvoyunu Kastamonu’da başlatmak istiyorduk ama olmadı. Bu konvoyu İnşallah Kayseri’de başlatacağız. “

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“Sonuca ulaşamadık”

Kastamonuspor karşısında ilk yarıda kötü, ikinci yarıda iyi oynadıklarını belirten Taşdemir, “Bugün ilk 25 dakika haricinde takımdan çok memnunum. İkinci yarıda tek kale top oynadık. Gümüşhane maçından gelen güzel haberler, bizim maça şans olarak yansımadı ve iyi oyunun karşılığında golü bulamadık. Kastamonuspor, bu ligin en iyi ekiplerinden biriydi. Buna rağmen ikinci yarıda onlara fırsat vermedik ama biz de sonuca ulaşamadık.”