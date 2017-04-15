MEHMET YİĞİNER: "ANKARA'YA SİNERJİYİ, ANKARAGÜCÜ GETİRDİ"

Mehmet Yiğiner, “Haftaya oynayacağımız Kayseri Erciyespor maçının Kadir Has Stadyumu’na alınması için gerekli çalışmayı başlattık. “ dedi.

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Spor Toto 2. Lig’de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Ankaragücü, Kastamonuspor’a 1-0 yenildi ancak Gümüşhanespor’un Sarıyer’e 2-1 yenilmesi, puan farkının 4’te kalmasını sağladı. Son iki haftaya girilirken şampiyonluk kupasının bir ucundan tutan Sarı-Lacivertli ekipte Başkan Mehmet Yiğiner, “Haftaya oynayacağımız Kayseri Erciyesspor maçının Kadir Has Stadyumu’na alınması için gerekli çalışmayı başlattık. “ dedi.

Kayseri’de mutlu sona doğru

“Sarıyer takımını kutlamak istiyorum. Bizim beceremediğimizi onlar başardı ve Gümüşhane’yi yenerek bize şampiyonluğun kapısını açtı. “ diyen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in ifadeleri şu şekilde:

“Kastamonu’yu yenmek için gelmiştik ama ilk yarıda kötü oynadık. Bu anlarda kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarıda rakip sahada oynadık ama bir türlü gol atamadık ve fırsatları iyi değerlendiremedik. Buradan dönüşte şampiyonluk kutlamalarına başlarız diyorduk ama nasip değilmiş. Burada bizi sevindiren nokta, Sarıyer’in Gümüşhane’yi 2-1 yenmesi oldu. Haftaya Erciyesspor’u yeneceğiz ve mutlu sona ulaşacağız. Geçen hafta son dakikada attığımız gol, bize şampiyonluğu getirecek.”

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“Amacımız ve hedefimiz Süper Lig”

Ankara’da Ankaragücü üzerine ciddi bir aidiyet duygusunun oluştuğunu belirten Yiğiner, “Ankara halkı, Ankaragücü’ne sahip çıkıyor. Taraftarlarımız, Kastamonu’da kendisine ayrılan 220 kişilik yeri doldurdu, 1000 kişi de dışarıda takımını destekledi. Maçı izleyemeyeceklerini bildikleri halde takımının peşinden geldiler. Hepsinden Allah razı olsun. Ankara’da bu birlik ve beraberlik olduğu sürece Ankaragücü en kısa sürede Süper Lig’e çıkacaktır. Amacımız ve hedefimiz bu. Ankara’da bu konuda ciddi bir aidiyet duygusu oluştu. Her tarafta Ankaragücü armalı pankart ve afişler görüyoruz. Ankara’ya sinerjiyi, Ankaragücü getirdi.” dedi.

Kadir Has Stadyumu girişimi

Sezon boyunca maçlarını, Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha’da oynayan Kayseri Erciyesspor’un Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın Kadir Has Stadyumu’na alınması için başvuruda bulunduklarını söyleyen Yiğiner, “Haftaya Kayseri Erciyesspor ile oynayacağımız karşılaşmayı, Kadir Has Stadyumu’na aldırmak istiyoruz. Bu konuda olumlu bir karar çıkarsa çok iyi olacak. Taraftarlarımızın, o stadyumu dolduracağını düşünüyorum. Şampiyonluk turunu hep beraber Kayseri’de atacağız. “ diye konuştu.