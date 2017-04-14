A. ÜSKÜDAR 1 - FETHİYESPOR 1

A. Üsküdar 1 - Fethiyespor 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında A. Üsküdar ile Fethiyespor Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
A. Üsküdar: Mert Can Tunca, Gökhan Çalışır, Fatih Çolak (63' Emre Baysal), Murat Rüzgar, Yasir Subaşı, Murat Akgül (87' Uğur Bulut), Hasan Türk, Alihan Can (57' Pekin Köşnek), Melih Okutan, Bertuğ Başdemir, Berat Eyüpoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Fethiyespor: Kubilay Anteplioğlu, Bayram Çetin, Selçuk Çalışır, Mert Er Estik, Oğuzhan Yıldırım, Aytaç Deniz, Hüseyin Atalay (89' Emre Balkı), Nurettin Çağlar (61' Oktay Pop), Hakan Kutlu, Fatih Kuruçuk, Cemre Atmaca
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 76: Murat Akgül (A. Üsküdar), DK 90: Oktay Pop (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: DK 22: Murat Akgül (A. Üsküdar), DK 28: Melih Okutan (A. Üsküdar), DK 36: Kubilay Anteplioğlu (Fethiyespor), DK 49: Hakan Kutlu (Fethiyespor), DK 85: Bertuğ Başdemir (A. Üsküdar)
Fikstürü - Puan Durumu