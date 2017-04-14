A. Üsküdar 1 - Fethiyespor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

A. ÜSKÜDAR 1 - FETHİYESPOR 1

A. Üsküdar 1 - Fethiyespor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında A. Üsküdar ile Fethiyespor Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

494 Okunma

A. Üsküdar 1 - Fethiyespor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında A. Üsküdar ile Fethiyespor Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

A. Üsküdar: Mert Can Tunca, Gökhan Çalışır, Fatih Çolak (63' Emre Baysal), Murat Rüzgar, Yasir Subaşı, Murat Akgül (87' Uğur Bulut), Hasan Türk, Alihan Can (57' Pekin Köşnek), Melih Okutan, Bertuğ Başdemir, Berat Eyüpoğlu

Teknik Direktör:

Fethiyespor: Kubilay Anteplioğlu, Bayram Çetin, Selçuk Çalışır, Mert Er Estik, Oğuzhan Yıldırım, Aytaç Deniz, Hüseyin Atalay (89' Emre Balkı), Nurettin Çağlar (61' Oktay Pop), Hakan Kutlu, Fatih Kuruçuk, Cemre Atmaca

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 76: Murat Akgül (A. Üsküdar), DK 90: Oktay Pop (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: DK 22: Murat Akgül (A. Üsküdar), DK 28: Melih Okutan (A. Üsküdar), DK 36: Kubilay Anteplioğlu (Fethiyespor), DK 49: Hakan Kutlu (Fethiyespor), DK 85: Bertuğ Başdemir (A. Üsküdar)

﻿

Spor Toto 2. ve 3. lig karmaları açıklandı
Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Fethiyespor 4 - Z. Kömürspor 3
Keçiörengücü 1 - A. Üsküdar 4
Fethiyespor - Z. Kömürspor maç kadroları belli oldu...
İşte Keçiörengücü - A. Üsküdar maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿