Büyükçekmece Tepecikspor 3 - Bucaspor 2
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 3 - BUCASPOR 2

Büyükçekmece Tepecikspor 3 - Bucaspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Bucaspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 3-2 kazandı.

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Büyükçekmece Tepecikspor 3 - Bucaspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Bucaspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 3-2 kazandı.

Büyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Anıl Abanoz, Cemal İşleyen, Caner Bulut, Hüseyin Tokmak, Gökhan Çakır, Halil Çelik, Semih Kaya, Recep Metin (60' Recep Onur Çelik), Ömer Yalçın (65' Gökhan Aydaş), Semih Mustafa Usta (81' Hasan Erbey)

Teknik Direktör:

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan, Murat Akyüz, Abdullah Balikuv (45' Sancar Yıldırım), Uğurcan Yazğılı, Emre Toraman, Erkan Taşkıran, Onur Alkan, İbrahim Şirin (81' Kerem Atakan Kesgin), Barış Tenşi (32' İlyas Çakmak), Alpay Aldemir

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 13: Semih Mustafa Usta (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 29: Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 42: Ömer Yalçın (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 58: Erkan Taşkıran (Bucaspor), DK 63: İlyas Çakmak (Bucaspor)

Sarı Kartlar: DK 18: Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 23: Ömer Yalçın (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 33: Halil Çelik (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 48: Semih Kaya (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 56: Cemal İşleyen (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 61: Recep Onur Çelik (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 63: Emre Toraman (Bucaspor), DK 73: Gökhan Çakır (Büyükçekmece Tepecikspor)

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