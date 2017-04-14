MENEMEN BEL. 2 - AYDINSPOR 1923 2

Menemen Bel. 2 - Aydınspor 1923 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Menemen Bel. ile Aydınspor 1923 Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Menemen Bel.: Amir Güren, Hikmet Balioğlu, Efe Karaoğlu, Murat Erdemir, Mehmet Dingil, Erman Kılıç (81' Tayfun Aydoğan), Mustafa Şen, Samet Günhan (74' İbrahim Dağaşan), Yasin Güreler, Serkan Çalık (87' Abdullah Topkara), Haluk Türkeri
Teknik Direktör:
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Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, İsmail Hacıhafızoğlu (78' Serkan Özdemir), Erdi Bakırcı, Süleyman Özdamar, Reşo Akın, Ömer Karancı, Vedat Budak, Gürcan Gözüm, Oğuzhan Kayar (46' Şamil Ünal), Mustafa Tahir Babaoğlu, Berat Ali Genç (88' Metincan Cici)
Teknik Direktör:
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Goller: DK 8: Mustafa Şen (Menemen Bel.), DK 10: Mustafa Tahir Babaoğlu (Aydınspor 1923), DK 20: Haluk Türkeri (Menemen Bel.), DK 52: Vedat Budak (Aydınspor 1923)
Sarı Kartlar: DK 19: Ömer Karancı (Aydınspor 1923), DK 45: İsmail Hacıhafızoğlu (Aydınspor 1923), DK 74: Reşo Akın (Aydınspor 1923), DK 83: Haluk Türkeri (Menemen Bel.), DK 85: Yasin Güreler (Menemen Bel.), DK 90: Vedat Budak (Aydınspor 1923), DK 90: Süleyman Özdamar (Aydınspor 1923)
Kırmızı Kart: DK 90: Haluk Türkeri (Menemen Bel.)
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