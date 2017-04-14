Eyüpspor 3 - İnegölspor 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Eyüpspor ile İnegölspor Eyüp Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eyüpspor 3-2 kazandı.
Eyüpspor: Ethem Bayburt, Dede Çelik, Semih Güler, Naci Bayraktaroğlu, Yunus Emre Gedik (56' Uğur Erk), Bilal Gülden, Gencay Erten (69' Mehmet Tosun), Atakan Arslan, Cem Ekinci, Alper Karaman, Ramazan Çevik (50' Erhan Aydın)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
İnegölspor: Şener Özcan, Recep Yılmaz, Lider Koç, Bilal Özdemir, Ali Aytemur, Oğuz Kocabal, Hacı Mustafa Karabulut, Hasan Küçcük (68' Hamit Yıldırım), Raif Demir (79' Volkan Pala), Emre Okur, Ömürcan Yıldırımlı (87' Emrah Dağ)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 3: Cem Ekinci (Eyüpspor), DK 17: Cem Ekinci (Eyüpspor), DK 36: Raif Demir (İnegölspor), DK 51: Gencay Erten (Eyüpspor), DK 66: Recep Yılmaz (İnegölspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Alper Karaman (Eyüpspor), DK 72: Ali Aytemur (İnegölspor), DK 89: Bilal Özdemir (İnegölspor), DK 90: Uğur Erk (Eyüpspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Alper Karaman (Eyüpspor)
Fikstürü - Puan Durumu