Z. KÖMÜRSPOR 1 - FATİH KARAGÜMRÜK 1

Z. Kömürspor 1 - Fatih Karagümrük 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Z. Kömürspor ile Fatih Karagümrük Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Z. Kömürspor: Osman Kurtuldu, Selçuk Vural, Okan Duran, Ali Temur (88' Sinan Uzun), Ercan Çoşkun, Sefa Aksoy, Mert Caymaz, Turan Yılmaz (58' Berkan Akdeniz), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, Okan Eken
Teknik Direktör:
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Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Kemal Cingirt, Erdinç Çepoğlu, Eren Taşkın (58' Halil Uysal), Hüseyin Öztürk, Taner Yıldız, Burak Göksel, Ömercan Öndaş, Muhammed Akarslan (58' Feyyaz Aydil), Denis Taşkesen (74' Erkan Sancar), Mert Somay
Teknik Direktör:
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Goller: DK 43: Selçuk Vural (Z. Kömürspor), DK 69: Feyyaz Aydil (Fatih Karagümrük)
Kırmızı Kart: DK 54: Sefa Aksoy (Z. Kömürspor)
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