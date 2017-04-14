Z. Kömürspor 1 - Fatih Karagümrük 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

Z. KÖMÜRSPOR 1 - FATİH KARAGÜMRÜK 1

Z. Kömürspor 1 - Fatih Karagümrük 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Z. Kömürspor ile Fatih Karagümrük Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

311 Okunma

Z. Kömürspor 1 - Fatih Karagümrük 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Z. Kömürspor ile Fatih Karagümrük Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Z. Kömürspor: Osman Kurtuldu, Selçuk Vural, Okan Duran, Ali Temur (88' Sinan Uzun), Ercan Çoşkun, Sefa Aksoy, Mert Caymaz, Turan Yılmaz (58' Berkan Akdeniz), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, Okan Eken

Teknik Direktör:

Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Kemal Cingirt, Erdinç Çepoğlu, Eren Taşkın (58' Halil Uysal), Hüseyin Öztürk, Taner Yıldız, Burak Göksel, Ömercan Öndaş, Muhammed Akarslan (58' Feyyaz Aydil), Denis Taşkesen (74' Erkan Sancar), Mert Somay

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 43: Selçuk Vural (Z. Kömürspor), DK 69: Feyyaz Aydil (Fatih Karagümrük)

Kırmızı Kart: DK 54: Sefa Aksoy (Z. Kömürspor)

﻿

Spor Toto 2. ve 3. lig karmaları açıklandı
Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Fethiyespor 4 - Z. Kömürspor 3
Fatih Karagümrük 2 - Büyükçekmece Tepecikspor 1
Fatih Karagümrük - Büyükçekmece Tepecikspor maç kadroları belli oldu...
Fethiyespor - Z. Kömürspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿