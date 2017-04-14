İstanbulspor 3 - Ofspor 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında İstanbulspor ile Ofspor Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 3-0 kazandı.
İstanbulspor: Ersel Çetinkaya, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay, Onur Ergün, Emrah Tacir (74' Yunus Emre Yalçın), Muhammed Demirci, Muhsin Yıldırım (64' Engin Baytar), Zafer Şensoy (70' Halil Çolak), İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör:
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Ofspor: Taylan Arman, Fatih Kaan Arıman, İsmail Can Üzüm, İdris Cengiz, Selim Şahin (46' Ferhat Aydın), Arif İşçi, Onur Toprak, Hamdi Dereli, Sergen İlhan, Mustafa Emin Birinci (72' Emre Aydın), Talha Aydemir
Teknik Direktör:
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Goller: DK 15: Muhammed Demirci (İstanbulspor), DK 57: Emrah Tacir (İstanbulspor), DK 82: Engin Baytar (İstanbulspor)
Sarı Kart: DK 25: Selim Şahin (Ofspor)
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