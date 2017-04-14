Payas Bel. 1 - Muğlaspor 1
TFF 3. Lig 3. Grup 32. haftasında Payas Bel. ile Muğlaspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Resul Timurlenk, Muhammet Ali Yenilmez, Vehbi Furkan Yıldırım, Deniz Karadeniz, Fatih Gümüşel, Oğuzhan Baykal (67' Rıdvan Peker), Tevfik Şanver, Yunus Emre Mest (85' Burak Can Çoban), Mustafa Yıldız (57' Ali Yıldırım), Hüseyin Yahyaoğlu
Teknik Direktör:
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Muğlaspor: Taner Tamince, Fatih Gültekin, Nizamettin Yaşar, Osman Bodur, Samet Yalçın, Yasin Tosun, Tuncay Öndel (86' Akın Alkan), Ender Acar, Cuma Ali Üzüm (90' Coşkun Korkmaz), Emirhan Atilla (70' Emre Gemici), Oğuzhan Öztürk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 71: Emre Gemici (Muğlaspor), DK 78: Deniz Karadeniz (Payas Bel.)
Sarı Kartlar: DK 28: Fatih Gültekin (Muğlaspor), DK 45: Yunus Emre Mest (Payas Bel.), DK 45: Fatih Gümüşel (Payas Bel.), DK 54: Nizamettin Yaşar (Muğlaspor), DK 75: Ali Yıldırım (Payas Bel.)
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