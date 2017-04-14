Payas Bel. 1 - Muğlaspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

PAYAS BEL. 1 - MUĞLASPOR 1

Payas Bel. 1 - Muğlaspor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 32. haftasında Payas Bel. ile Muğlaspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

225 Okunma

Payas Bel. 1 - Muğlaspor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 32. haftasında Payas Bel. ile Muğlaspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Resul Timurlenk, Muhammet Ali Yenilmez, Vehbi Furkan Yıldırım, Deniz Karadeniz, Fatih Gümüşel, Oğuzhan Baykal (67' Rıdvan Peker), Tevfik Şanver, Yunus Emre Mest (85' Burak Can Çoban), Mustafa Yıldız (57' Ali Yıldırım), Hüseyin Yahyaoğlu

Teknik Direktör:

Muğlaspor: Taner Tamince, Fatih Gültekin, Nizamettin Yaşar, Osman Bodur, Samet Yalçın, Yasin Tosun, Tuncay Öndel (86' Akın Alkan), Ender Acar, Cuma Ali Üzüm (90' Coşkun Korkmaz), Emirhan Atilla (70' Emre Gemici), Oğuzhan Öztürk

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 71: Emre Gemici (Muğlaspor), DK 78: Deniz Karadeniz (Payas Bel.)

Sarı Kartlar: DK 28: Fatih Gültekin (Muğlaspor), DK 45: Yunus Emre Mest (Payas Bel.), DK 45: Fatih Gümüşel (Payas Bel.), DK 54: Nizamettin Yaşar (Muğlaspor), DK 75: Ali Yıldırım (Payas Bel.)

﻿

Payas Bel. 1 - Muğlaspor 1
12 Bingölspor 0 - Payas Bel. 0
Muğlaspor 1 - Sultanbeyli Bel. 2
Muğlaspor 1 - Sultanbeyli Bel. 2
Muğlaspor - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...
İşte 12 Bingölspor - Payas Bel. maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿