Orhangazispor 0 - Diyarbekirspor 1
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ORHANGAZİSPOR 0 - DİYARBEKİRSPOR 1

Orhangazispor 0 - Diyarbekirspor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 32. haftasında Orhangazispor ile Diyarbekirspor Orhangazi İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Diyarbekirspor 1-0 kazandı.

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Orhangazispor 0 - Diyarbekirspor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 32. haftasında Orhangazispor ile Diyarbekirspor Orhangazi İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Diyarbekirspor 1-0 kazandı.

Orhangazispor: Eren Yılmaz, Ömer Demircan (46' Volkan Serim), Uğur Adem Gezer, Sedat Yahşi, Murat İrişli (87' Muhammet Çiçek), Mehmet Ayaz, Yusuf Kurtuluş (71' Ferdi Yeşilışık), Mustafa Yüksektepe, Mehmet Kılıç, Mehmet Albayrak, Ercan Karaca

Teknik Direktör:

Diyarbekirspor: Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı (60' Ömer Arslan), Eşref Korkmazoğlu, Enver Abdullah Filiz, Sefacan Taşkolu, Hüseyin Bak, Adem Aydın, Mehmet Özdıraz, Abdurrahman Emir Alagöz, Serhat Baştan (79' İmdat Kılıç), Ergun Cengiz (90' Feyzullah Şahin Güneş)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 45: Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor)

Sarı Kart: DK 82: Mustafa Yüksektepe (Orhangazispor)

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