YOMRASPOR 1 - TİRE 1922 SPOR 0

Yomraspor 1 - Tire 1922 Spor 0
TFF 3. Lig 2. Grup 32. haftasında Yomraspor ile Tire 1922 Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yomraspor 1-0 kazandı.
Yomraspor: Ömür Hacısalihoğlu, Sinan Altınel, Muhammet Mahmut Emir (21' Yusuf Tosun), Mehmetcan Köse, Murat Kan, Yasin Hatipoğlu, Münür Satılmış, Yetkin Demir, Emre Turgut, Hüseyin Sürmeneli, Fazlı Ayan (46' Ozan Çetinkaya)
Teknik Direktör:
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Tire 1922 Spor: Ömer Kahveci, Alparslan Boyraz, Barış Bozal, Cemal Şener, Furkan Tuşik, Emre Yüksektepe, Doğan Seçkin Şavkın (46' Hakan Yağmurkaya), Mümin Talip Pazarlı, Yasin Avcı (69' Melih Vardar), Gökhan Erdöl, Orhan Kural
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 68: Yasin Hatipoğlu (Yomraspor)
Sarı Kartlar: DK 14: Doğan Seçkin Şavkın (Tire 1922 Spor), DK 85: Cemal Şener (Tire 1922 Spor), DK 89: Sinan Altınel (Yomraspor)
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