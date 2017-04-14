BODRUM BEL. 2 - DERİNCE SPOR 0

Bodrum Bel. 2 - Derince Spor 0
TFF 3. Lig 2. Grup 32. haftasında Bodrum Bel. ile Derince Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bodrum Bel. 2-0 kazandı.
Bodrum Bel.: Gökhan Yenigün, Tolga Deniz, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Mehmet Bağlı (81' Emrah Kaya), Erkan Değişmez, Emrah Öztürk, Agah Oktay Yılmaz, Celal Dumanlı (72' Tufan Zahid Arslan), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (90' Harun Kavaklıdere), Çağrı Tekin
Teknik Direktör:
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Derince Spor: İlker Günay, Aykut Köz, Melih Kartal (72' Emre Kaba), Hakkı Türkay Atcı (72' Anıl Demir), Abdulkadir Kaba, İbrahim Gürel, Umut Utku Tekoğlu, Deniz Durmuş, Raif Gündoğdu, Batuhan Irmak, Ahmet Kutluer (46' Uygar Üstün)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 12: Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Bodrum Bel.), DK 85: Emrah Kaya (Bodrum Bel.)
Sarı Kartlar: DK 43: Erkan Değişmez (Bodrum Bel.), DK 45: Deniz Durmuş (Derince Spor), DK 85: Aykut Köz (Derince Spor)
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