Kırıkhanspor 2 - Çatalca Spor 2
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KIRIKHANSPOR 2 - ÇATALCA SPOR 2

Kırıkhanspor 2 - Çatalca Spor 2

TFF 3. Lig 2. Grup 32. haftasında Kırıkhanspor ile Çatalca Spor Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kırıkhanspor 2 - Çatalca Spor 2

TFF 3. Lig 2. Grup 32. haftasında Kırıkhanspor ile Çatalca Spor Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kırıkhanspor: Lokman Atakol, Alican Özaltun, Mustafa Acar, Sercan Uslu (75' Murat Aydın), Bilal Özhan (65' Mehmet Akif Şerifoğlu), İlker Sayan, Hüseyin İbiş, Ömer Gür, Mustafa Olcaytu Ergen, Yasin Reis, Ertuğrul Köktürk (57' Mehmet Berber)

Teknik Direktör:

Çatalca Spor: Doğan Özcan, Mehmet Kahvecioğlu, Gökhan Günel, Oğuzhan Yıldız, Eyüpcan Delibalta, Serkan Urgancı (90' Arif Güner), Murat Yılmaz, Sertaç Gökaltın, Sadık Arda Yılmaztürk, Deniz Bağlan (54' Enes Erdal İç), Gökhan Demir (83' Recep Akkemik)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 8: İlker Sayan (Kırıkhanspor), DK 19: Oğuzhan Yıldız (Çatalca Spor), DK 30: İlker Sayan (Kırıkhanspor), DK 37: Murat Yılmaz (Çatalca Spor)

Sarı Kartlar: DK 26: Bilal Özhan (Kırıkhanspor), DK 40: Hüseyin İbiş (Kırıkhanspor), DK 47: Oğuzhan Yıldız (Çatalca Spor), DK 76: Enes Erdal İç (Çatalca Spor), DK 89: Mustafa Olcaytu Ergen (Kırıkhanspor)

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