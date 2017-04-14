Elaziz Belediyespor 2 - Orduspor 1
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ELAZİZ BELEDİYESPOR 2 - ORDUSPOR 1

Elaziz Belediyespor 2 - Orduspor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 32. haftasında Elaziz Belediyespor ile Orduspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 2-1 kazandı.

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Elaziz Belediyespor 2 - Orduspor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 32. haftasında Elaziz Belediyespor ile Orduspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 2-1 kazandı.

Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli, Volkan Çekiç, Emrah Çalışlar, Serhat Maden, Emrah Yollu, Tufan Deniz Gelen, Metehan Andaç Özlü, Mehmet Güler, Berkan Ercan (78' Muhammed Akyıldız), Okan Sarı (89' Hakan Esa), Ekrem Aydemir (66' Adnan Kızılgöz)

Teknik Direktör:

Orduspor: Mert Can Elik, Burak Demireğen (67' Oğuz Yılmaz), Asım Can Çaykıran, Altan Kılıç, Arda Arslan (90' Alihan Öztürk), Burak Özsoy, Furkan Mızrak, Tolga Yılmaz, Mustafa Bayhan, Şirin Furkan Işık (67' Muhammet Can Öztürk), Murat Torun

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 29: Okan Sarı (Elaziz Belediyespor), DK 56: Tufan Deniz Gelen (Elaziz Belediyespor), DK 68: Murat Torun (Orduspor)

Sarı Kartlar: DK 44: Tolga Yılmaz (Orduspor), DK 63: Burak Demireğen (Orduspor)

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