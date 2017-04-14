DARICA G.BİRLİĞİ 3 - BAYRAMPAŞA 0

Darıca G.Birliği 3 - Bayrampaşa 0
TFF 3. Lig 3. Grup 32. haftasında Darıca G.Birliği ile Bayrampaşa Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-0 kazandı.
Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Selçuk Baştürk, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Aziz Kızılgün, Metehan Yatkın (80' Engin Berk Nebioğlu), Doğancan Aynacı, Abuzer Toplu, Murat Can Bölükbaşı (63' Gökhan Erdoğan)
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Bayrampaşa: Yunus Emre Genç, İlker Cihan, Said Can Açıkalın, Güray Fırat, Berkay Çakır (36' Fahri Genç), Bülent Kocabey (69' Kubilay Serbest), Recep Soner Cihan, Furkan Çil, Metin Sevinç, Sefa Korkmaz, Ziya İnday (46' Benhur Keser)
Teknik Direktör:
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Goller: DK 23: Alper Tursun (Darıca G.Birliği), DK 45: Abuzer Toplu (Darıca G.Birliği), DK 90: Aziz Kızılgün (Darıca G.Birliği)
Sarı Kartlar: DK 34: Selçuk Baştürk (Darıca G.Birliği), DK 41: Said Can Açıkalın (Bayrampaşa), DK 60: Yusuf Orhan (Darıca G.Birliği)
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