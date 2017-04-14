SULTANBEYLİ BEL. 3 - MALTEPESPOR 2

Sultanbeyli Bel. 3 - Maltepespor 2
TFF 3. Lig 3. Grup 32. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Maltepespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 3-2 kazandı.
Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Cihan Güneş, İbrahim Necipoğlu, Burak Ayaz, Güven Şen, Emrah Şahinçiftçi (90' Kadir Salih), Gökhan Cingirt, Dursun Türk, Enes Çavuş (78' Sabur Eser), Fatih Dalgıç, İbrahim Taylan Uzunoğlu (75' Fatih Kolsuz)
Teknik Direktör:
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Maltepespor: Kemal Aktaş (67' Emre Aydın), Emrah Cülen, Eren Can Özçelik, Sertaç Kayatekin, Vijdan Aladağ, Tolga Aydın, Samet Eker, Kerim Deler, Savaş Yorulmaz (42' Emre Avcı), Feyyaz Yaşar, Hacı Ömer Doğru (60' Muzaffer Özkaya)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 7: Emrah Cülen (Maltepespor), DK 37: Dursun Türk (Sultanbeyli Bel.), DK 61: Güven Şen (Sultanbeyli Bel.), DK 74: Enes Çavuş (Sultanbeyli Bel.), DK 78: Vijdan Aladağ (Maltepespor)
Sarı Kartlar: DK 36: Vijdan Aladağ (Maltepespor), DK 64: Kerim Deler (Maltepespor), DK 83: Muzaffer Özkaya (Maltepespor), DK 87: Emrah Şahinçiftçi (Sultanbeyli Bel.), DK 90: Burak Ayaz (Sultanbeyli Bel.), DK 90: Furkan Kaçar (Sultanbeyli Bel.)
Kırmızı Kart: DK 36: Tolga Aydın (Maltepespor)
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