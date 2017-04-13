Kayserispor galibiyetiyle rahat nefes alan Başkent ekibi, Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı.

Kayserispor galibiyetiyle rahat nefes alan Başkent ekibi, Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı. Mor-Sarılı ekibin antrenmanına tedavileri tamamlanan Ndiaye ve Engin Bekdemir de katıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor’u yenerek rahat nefes alan Başkent ekibi, yeni haftanın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından start verdi. Mor-Sarılı ekibin bugün yaptığı haftanın ilk antrenmanına tedavi süreçleri tamamlanarak iyileşen Ndiaye ve Engin Bekdemir de katıldı.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun teşekkür amaçlı saha içeresinde takımı toplayarak yaptığı konuşmanın ardından oyuncular, ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda pas çalışmasına geçildi. Haftanın ilk antrenmanı, oynanan çift kale maçla son buldu.

OSMANLISPOR’DAN ÜÇLÜ KUTLAMA

Antrenman bitiminde Kulüp Müdürü Mehmet Davarcı, Yardımcı Antrenör Tayfun Türkmen ve Kondisyoner Serkan Salman’ın doğum günleri kutlandı. 42 yaşına giren Mehmet Davarcı ve Serkan Salman ile 39 yaşına giren Tayfun Türkmen kendileri için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra sırasıyla birbirlerine doğum günü pastasından yedirdi. Mor-Sarılı ekip daha sonra toplu olarak fotoğraf çektirdi.