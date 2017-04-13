ÖZAT: "KÖTÜ OYNADIK, 3 PUAN ALDIK"

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği, Serdar ile gürledi!

Gaziantepspor'u deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, kötü oynadıkları bir maçtan üç puanla dönmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Kazanmayı bilen bir ekip olduklarını aktaran Özat, "Gaziantepspor'un ilk yarının sonunda taç atışından yakaladığı bir pozisyon ile İlhan'ın bir kafa vuruşu vardı. Üç puan almak güzel. Kimin ne durumda olduğu umurumuzda değil. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve puan toplamaya çalışacağız. Gaziantepspor'a da başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.