Gençlerbirliği, Serdar ile gürledi!
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GENÇLERBİRLİĞİ, SERDAR İLE GÜRLEDİ!

Gençlerbirliği, Serdar ile gürledi!

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Gaziantepspor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

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Gaziantepspor 0 - Gençlerbirliği 1

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Gaziantepspor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Wallace Reis, Musa Nizam, Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Abdülkadir Kayalı, Sefa Yılmaz (68' Davy Angan), Mohammed Fatau, Orkan Çınar (68' Evans Kangwa), İlhan Parlak, Nabil Ghilas

Teknik Direktör:

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin (78' Bady), Abdul Khalili, Kamal Issah (61' Ferhat Görgülü), Aydın Karabulut (46' Cosmin Matei), Serdar Gürler, Vedat Muriqi

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 70: Serdar Gürler (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 19: İlhan Parlak (Gaziantepspor), DK 45: Aydın Karabulut (Gençlerbirliği), DK 71: Nabil Ghilas (Gaziantepspor), DK 72: Mohammed Fatau (Gaziantepspor), DK 76: Sergei Politevich (Gençlerbirliği)
 

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