GENÇLERBİRLİĞİ, SERDAR İLE GÜRLEDİ!

Gaziantepspor 0 - Gençlerbirliği 1
Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Gaziantepspor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Wallace Reis, Musa Nizam, Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Abdülkadir Kayalı, Sefa Yılmaz (68' Davy Angan), Mohammed Fatau, Orkan Çınar (68' Evans Kangwa), İlhan Parlak, Nabil Ghilas
Teknik Direktör:
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Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin (78' Bady), Abdul Khalili, Kamal Issah (61' Ferhat Görgülü), Aydın Karabulut (46' Cosmin Matei), Serdar Gürler, Vedat Muriqi
Teknik Direktör:
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Gol: DK 70: Serdar Gürler (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 19: İlhan Parlak (Gaziantepspor), DK 45: Aydın Karabulut (Gençlerbirliği), DK 71: Nabil Ghilas (Gaziantepspor), DK 72: Mohammed Fatau (Gaziantepspor), DK 76: Sergei Politevich (Gençlerbirliği)
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