SPOR TOTO 2. VE 3. LİG KARMALARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) milli takım antrenörleri gözetiminde 18-19 Nisan tarihlerinde Antalya'da hazırlık maçları yapacak Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig karmalarında yer alacak futbolcular belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre milli takım antrenörleri ve TFF bölge antrenörlerinin sezon başından bu yana bu liglerde izlediği maçlar sonucunda belirlenen isimlerin yer alacağı karşılaşmalar ile milli takım oyuncu havuzunun genişletilmesi hedefleniyor.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakaların programı ve kadrolar şöyle:

Spor Toto 2. Lig karması kadrosu

Erhan Erentürk (Karşıyaka), Muhammed Birkan Tetik, Yavuzhan Keleşoğlu (Fatih Karagümrük), Hasan Hüseyin Akınay (Gümüşhanespor), Hüseyin Koç, Alpay Aldemir (Bucaspor), Cerail Karayel (BUGSAŞ Spor), Murat Papuli (Erzurumspor), Reşo Akın (Aydınspor), Alaaddin Okumuş, Batuhan İşçiler, Hasan Ayaroğlu (Kastamonuspor 1966), Bahadır Öztürk, Mert Sinan Pekesen (Kırklarelispor), Yıldırım Mert Çetin Taylan Antalyalı, Abdullah Balıkçı, Mehmet Tuğrul Başkan (Hacettepe), Veli Çetin, Mert Hakan Yandaş (Menemen Belediyespor), Süheyl Çetin (Pendikspor), Hakkı Can Aksu, Fatih Kuruçuk (Fethiyespor), Mert Kula, Oğuz Mataracı (Sarıyer), Yakup Yiğit (Sivas Belediyespor), Karahan Yasir Subaşı, Melih Okutan (Anadolu Üsküdar 1908), Özkan Taştemur, Maksut Taşkıran (Konya Anadolu Selçukspor), Onur Ramazan Toprak, Sergen İlhan (Ofspor), Sadık Baş (Tuzlaspor), Kubilay Aktaş, Yunus Emre Yaşçın, İbrahim Yılmaz, Muhammed Demirci (İstanbulspor), Eslem Öztürk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Oğuzhan Kayar (Aydınspor), Gürcan Gözüm (Aydınspor), Onur Eriş (Zonguldak Kömürspor), Selim Ilgaz (Hatayspor), İbrahim Alan (Niğde Belediyespor)

Spor Toto 3. Lig karması kadrosu

Burak Demir, Mehmet Feyzi Yıldırım, Emrullah Yıldırım (Afjet Afyonspor), Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer (Darıca Gençlerbirliği), Sercan Çobanoğlu, Mertcan Aktaş (Çorum Belediyespor), Bahadırhan Güngördü, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Muhammed Enes Yılmaz (Ankara Demirspor), Abdurrahman Canlı, Burak Bekaroğlu, Canberk Ömer Özdemir (Sakaryaspor), Egemen Zengin (Pazarspor), Mehmet Albayrak (Orhangazispor), Eyüp Can Delibalta (Çatalcaspor), Furkan Emre Ünver (Yeşil Bursa), Muhammed Serdar Yazıcı, Alim Harlak (Karacabey Birlikspor), Samet Akaydın, Bahadır Erol, Selim Kayacı (Sancaktepe Belediyespor), Emre Tosun (Bergama Belediyespor), Enes Subaşı, Muhammed Kerem Aktüroğlu (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Ahmed Emir Tekçam, Nuri Fatih Aydın (Dardanelspor), (Sakaryaspor), Okan Saraçoğlu (Erzin Belediyespor), Çerin Turan (Beylerbeyi), Kuzey Doğru (Tekirdağspor), Burak Yılmaz (Denizli Futbol A Spor), İbrahim Serdar Aydın, Berat Jonathan Ustabaşı (Yeşil Bursa), Taşkın Kartal, Taha Gür (Baysal İnşaat Düzyurtspor), Metin Sevinç (Bayrampaşa), Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor), İlyas Kubilay Yavuz (Tarsus İdman Yurdu), Doğan Can Davas (Erbaaspor), İhsan Furkan Deniz (Altay), Yasin Dülger (Anagold 24 Erzincanspor), Serhan Yılmaz (Batman Petrolspor), Hüseyin Altuğ Taş (Sakaryaspor), Umut Dilek (Kemerspor)

Spor Toto 2. Lig maç programı

18 Nisan Salı:

16.00 2. Lig A Karması - 2. Lig B Karması

17.15 2. Lig C Karması - 2. Lig D Karması

19 Nisan Çarşamba:

16.00 2. Lig A Karması - 2. Lig C Karması

17.15 2. Lig B Karması - 2. Lig D Karması

Spor Toto 3. Lig maç programı

18 Nisan Salı:

11.00 3. Lig A Karması - 3. Lig B Karması

12.15 3. Lig C Karması - 3. Lig D Karması

19 Nisan Çarşamba:

11.00 3. Lig A Karması - 3. Lig C Karması

12.15 3. Lig B Karması - 3. Lig D Karması