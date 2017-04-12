Kastamonu'da "222 Güçlü" olacak!
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KASTAMONU'DA "222 GÜÇLÜ" OLACAK!

Kastamonu'da "222 Güçlü" olacak!

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu cuma günü oynanacak Kastamonuspor 1966 - Ankaragücü maçına öncesinde Kastamonu Gazi Stadyumu'nda Güçlüler'e ayrılan yer belli oldu.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu cuma günü oynanacak Kastamonuspor 1966 - Ankaragücü maçına öncesinde Kastamonu Gazi Stadyumu'nda Güçlüler'e ayrılan yerin koltuk sayısı belli oldu.

Cuma günü saat 15.00'te başlayacak maçta, 222 Ankaragücü taraftarı takımlarını izleyebilecek.

Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Kastamonuspor 1966 Kulübü’nden yapılan açıklamada: 14.04.2017 Cuma Günü deplasmanda oynayacağımız Kastamonuspor 1966 müsabakası için taraftarlarımıza 222 kişilik yer ayrılmış olup, bilet fiyatının 10 TL olduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Taraftarlarımıza duyurulur.

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