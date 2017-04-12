GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ALTYAPISI "ŞAMPİYON" ÇIKARDI

U17 Ligi 3.Bölge A Grubunda mücadele eden Gençlerbirliği U17 takımı, oynadığı 30 maç sonunda ligin bitimine üç hafta kala bölge şampiyonluğunu ilan etti.

U17 Ligi 3.Bölge A Grubunda mücadele eden Gençlerbirliği U17 takımı, oynadığı 30 maç sonunda ligin bitimine üç hafta kala bölge şampiyonluğunu ilan etti. Büyük bir başarıya imza atan U17 takımının bu sezon içindeki başarılarından biri de kalesinde 8 gol gördüğü sezonda, bu başarıya namağlup olarak ulaşmak oldu. Pazartesi günü yapılan ve 0-0 tamamlanan Ankaragücü maçının ardından tüm takım kazanılan zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.

Takımın teknik direktörü Aykın Demir hedeflerinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu dile getirirken, en büyük dileklerinin şampiyonluk kupasını İlhan Cavcav’ın kabrine getirmek olduğunu söyledi:

“Sezon başından bu yana götürdüğümüz istikrarlı bir performansımız vardı. İyi bir takıma sahip olmanın avantajlarını yaşadık. Bir arada oynama alışkanlığı olan takımımız bu sezon tüm emeklerinin meyvesini almaya başladı.

Az gol yiyen bir takım haline geldik. Oynadığımız 30 maçta sadece 8 gol yedik. Namağlup geçirilen 30 haftada tüm oyuncularımı kutluyorum. Hak edilmiş bir başarı olduğunu düşünüyorum. Şimdi hedef daha yukarısı tabi ki.

İşimiz bitmedi. Şimdi önümüzde bir Türkiye Şampiyonası var. Amacımız Türkiye Şampiyonu olup, o şampiyonluk kupasını rahmetli başkanımız İlhan Cavcav’ın kabrine götürmek. Rahmetli Başkanımız İlhan Cavcav’ın bu altyapıda, bizim üzerimizde, çocuklarımızın üzerinde emeği çok büyük. Onun gurur duyacağı sporcular yetiştirmenin peşinde olacağız her zaman.”

Takımın milli oyuncusu Ercan Şirin son maçlarda geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamasa da , son maçta arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve arkadaşlarının sevincine ortak oldu. Ercan maç sonunda duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu sezona başlarken en büyük hedeflerimizden biri buydu. Ligin bitimine 3 hafta kala bölge şampiyonluğunu garantilemek bizi çok mutlu etti. Geçtiğimiz yıl şanssız bir şekilde Play Off’larda elendik, iki sene önce finalde kaybettik. O günden bu güne kadar üzerine koya koya geliyoruz.

Bugün büyük bir mutluluk yaşadık. Bundan sonraki hedef Türkiye Şampiyonası’nda başarılı olmak. İnanıyoruz ki orada da Gençlerbirliği’ni güzel bir şekilde temsil edeceğiz.

Takım kaptanı olan savunma oyuncusu Murat Usta, geçirdiği istikrarlı sezonu bölge şampiyonluğu ile taçlandırırken maç sonunda yaptığı açıklama ile hedefin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi:

“Bu sezon takım olarak çok iyiydik. Takım savunması olarak da iyi bir iş başararak 30 maçta sadece 8 gol yedik ve hiç mağlubiyet görmeden şampiyon olduk. Tüm takım arkadaşlarım çok istedi ve hedeflerimizden birini yerine getirdik. Şimdi hedef tabi ki Türkiye Şampiyonluğu. Kupayı Ankara’ya getirmek istiyoruz.”